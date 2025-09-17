StaySAFU (SAFU) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 74.19$ 74.19 $ 74.19 Harga Terendah $ 0.97278$ 0.97278 $ 0.97278 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +8.51% Perubahan Harga (7D) +8.51%

StaySAFU (SAFU) harga masa nyata ialah $3.98. Sepanjang 24 jam yang lalu, SAFU didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SAFU sepanjang masa ialah $ 74.19, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.97278.

Dari segi prestasi jangka pendek, SAFU telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +8.51% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StaySAFU (SAFU) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 66.27K$ 66.27K $ 66.27K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 76.21K$ 76.21K $ 76.21K Bekalan Peredaran 16.66K 16.66K 16.66K Jumlah Bekalan 19,159.0 19,159.0 19,159.0

Had Pasaran semasa StaySAFU ialah $ 66.27K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SAFU ialah 16.66K, dengan jumlah bekalan sebanyak 19159.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 76.21K.