stBGT Harga Hari Ini

Harga langsung stBGT (STBGT) hari ini ialah $ 1.7, dengan 5.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STBGT kepada USD penukaran adalah $ 1.7 setiap STBGT.

stBGT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 313,290, dengan bekalan edaran sebanyak 184.04K STBGT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STBGT didagangkan antara $ 1.58 (rendah) dan $ 1.71 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.05, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.41.

Dalam prestasi jangka pendek, STBGT dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -4.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

stBGT (STBGT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 313.29K$ 313.29K $ 313.29K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 313.29K$ 313.29K $ 313.29K Bekalan Peredaran 184.04K 184.04K 184.04K Jumlah Bekalan 184,036.3886563941 184,036.3886563941 184,036.3886563941

