Harga stBGT langsung hari ini ialah 1.7 USD.STBGT modal pasaran ialah 313,290 USD. Jejaki masa nyata STBGT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

stBGT Harga (STBGT)

1 STBGT ke USD Harga Langsung:

$1.7
$1.7
+5.10%1D
stBGT (STBGT) Carta Harga Langsung
stBGT Harga Hari Ini

Harga langsung stBGT (STBGT) hari ini ialah $ 1.7, dengan 5.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STBGT kepada USD penukaran adalah $ 1.7 setiap STBGT.

stBGT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 313,290, dengan bekalan edaran sebanyak 184.04K STBGT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STBGT didagangkan antara $ 1.58 (rendah) dan $ 1.71 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.05, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.41.

Dalam prestasi jangka pendek, STBGT dipindahkan +0.09% dalam sejam terakhir dan -4.76% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

stBGT (STBGT) Maklumat Pasaran

$ 313.29K
$ 313.29K

--
--

$ 313.29K
$ 313.29K

184.04K
184.04K

184,036.3886563941
184,036.3886563941

Had Pasaran semasa stBGT ialah $ 313.29K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STBGT ialah 184.04K, dengan jumlah bekalan sebanyak 184036.3886563941. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 313.29K.

stBGT Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.58
$ 1.58
24J Rendah
$ 1.71
$ 1.71
24J Tinggi

$ 1.58
$ 1.58

$ 1.71
$ 1.71

$ 3.05
$ 3.05

$ 1.41
$ 1.41

+0.09%

+5.22%

-4.76%

-4.76%

stBGT (STBGT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga stBGT kepada USD adalah $ +0.084487.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga stBGT kepada USD adalah $ -0.6232319000.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga stBGT kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga stBGT kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.084487+5.22%
30 Hari$ -0.6232319000-36.66%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk stBGT

stBGT (STBGT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STBGT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
stBGT (STBGT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga stBGT berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Ingin tahu berapa harga stBGT yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk STBGT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik stBGT Ramalan Harga.

Apakah itu stBGT (STBGT)

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

stBGT (STBGT) Sumber

$0.000000

$0.00000

$0.00000

$0.04461

$0.1200

$0.000004676

$0.00000000000400

$0.013295

$0.1200

$0.0000001892

