Tokenomik stBGT (STBGT)

Lihat cerapan utama tentang stBGT (STBGT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:42:01 (UTC+8)
USD

stBGT (STBGT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk stBGT (STBGT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 330.49K
$ 330.49K
Jumlah Bekalan:
$ 184.04K
$ 184.04K
Bekalan Edaran:
$ 184.04K
$ 184.04K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 330.49K
$ 330.49K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 3.05
$ 3.05
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.41
$ 1.41
Harga Semasa:
$ 1.79
$ 1.79

stBGT (STBGT) Maklumat

stBGT is a Berachain LST originally issued by Stride (stride.zone), and later acquired by BakerDAO (bakerdao.io). It has a unique economic design where it can only be earning via LPing the stBGT-BERA pool, or by having an active debt position on BakerDAO.

BakerDAO users can access non-liquidateable loans and leverage, and earn passive stBGT rewards whilst having open position in addition to the leverage they can already access with no extra fees.

Laman Web Rasmi:
https://bgt.bakerdao.io/
Kertas putih:
https://documentation.bakerdao.io/

Tokenomik stBGT (STBGT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik stBGT (STBGT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STBGT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STBGT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STBGT, terokai STBGT harga langsung token!

STBGT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STBGT? Halaman ramalan harga STBGT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi