Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 4,577.71 $ 4,577.71 $ 4,577.71 24J Rendah $ 4,695.86 $ 4,695.86 $ 4,695.86 24J Tinggi 24J Rendah $ 4,577.71$ 4,577.71 $ 4,577.71 24J Tinggi $ 4,695.86$ 4,695.86 $ 4,695.86 Sepanjang Masa $ 5,105.46$ 5,105.46 $ 5,105.46 Harga Terendah $ 1,010.44$ 1,010.44 $ 1,010.44 Perubahan Harga (1J) -0.83% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +4.59% Perubahan Harga (7D) +4.59%

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) harga masa nyata ialah $4,653.45. Sepanjang 24 jam yang lalu, STEAKETH didagangkan antara $ 4,577.71 rendah dan $ 4,695.86 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STEAKETH sepanjang masa ialah $ 5,105.46, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 1,010.44.

Dari segi prestasi jangka pendek, STEAKETH telah berubah sebanyak -0.83% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +4.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Steakhouse ETH Morpho Vault (STEAKETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 88.65M$ 88.65M $ 88.65M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 88.65M$ 88.65M $ 88.65M Bekalan Peredaran 19.00K 19.00K 19.00K Jumlah Bekalan 18,996.81489052279 18,996.81489052279 18,996.81489052279

Had Pasaran semasa Steakhouse ETH Morpho Vault ialah $ 88.65M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STEAKETH ialah 19.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 18996.81489052279. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 88.65M.