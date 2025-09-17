SteakHut Finance (STEAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.073959 $ 0.073959 $ 0.073959 24J Rendah $ 0.077711 $ 0.077711 $ 0.077711 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.073959$ 0.073959 $ 0.073959 24J Tinggi $ 0.077711$ 0.077711 $ 0.077711 Sepanjang Masa $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Harga Terendah $ 0.0473401$ 0.0473401 $ 0.0473401 Perubahan Harga (1J) +0.57% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +9.39% Perubahan Harga (7D) +9.39%

SteakHut Finance (STEAK) harga masa nyata ialah $0.074584. Sepanjang 24 jam yang lalu, STEAK didagangkan antara $ 0.073959 rendah dan $ 0.077711 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STEAK sepanjang masa ialah $ 2.35, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0473401.

Dari segi prestasi jangka pendek, STEAK telah berubah sebanyak +0.57% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +9.39% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

SteakHut Finance (STEAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 153.17K$ 153.17K $ 153.17K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 370.89K$ 370.89K $ 370.89K Bekalan Peredaran 2.06M 2.06M 2.06M Jumlah Bekalan 4,999,998.0 4,999,998.0 4,999,998.0

Had Pasaran semasa SteakHut Finance ialah $ 153.17K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STEAK ialah 2.06M, dengan jumlah bekalan sebanyak 4999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 370.89K.