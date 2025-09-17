STEAM (STEAM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00757956 $ 0.00757956 $ 0.00757956 24J Rendah $ 0.00773996 $ 0.00773996 $ 0.00773996 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00757956$ 0.00757956 $ 0.00757956 24J Tinggi $ 0.00773996$ 0.00773996 $ 0.00773996 Sepanjang Masa $ 0.03808406$ 0.03808406 $ 0.03808406 Harga Terendah $ 0.00550384$ 0.00550384 $ 0.00550384 Perubahan Harga (1J) +0.05% Perubahan Harga (1D) +0.93% Perubahan Harga (7D) +3.23% Perubahan Harga (7D) +3.23%

STEAM (STEAM) harga masa nyata ialah $0.00765064. Sepanjang 24 jam yang lalu, STEAM didagangkan antara $ 0.00757956 rendah dan $ 0.00773996 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STEAM sepanjang masa ialah $ 0.03808406, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00550384.

Dari segi prestasi jangka pendek, STEAM telah berubah sebanyak +0.05% sejak sejam yang lalu, +0.93% dalam 24 jam dan +3.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STEAM (STEAM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.65M$ 7.65M $ 7.65M Bekalan Peredaran 225.76M 225.76M 225.76M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa STEAM ialah $ 1.73M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STEAM ialah 225.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.65M.