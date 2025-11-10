Steam22 Harga Hari Ini

Harga langsung Steam22 (STM) hari ini ialah $ 0.116334, dengan 2.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STM kepada USD penukaran adalah $ 0.116334 setiap STM.

Steam22 kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 11,612,968, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M STM. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STM didagangkan antara $ 0.112096 (rendah) dan $ 0.118398 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.120693, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.01789341.

Dalam prestasi jangka pendek, STM dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan -2.15% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Steam22 (STM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 11.61M$ 11.61M $ 11.61M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Steam22 ialah $ 11.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STM ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 11.61M.