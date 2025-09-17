Steem Dollars (SBD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.812755 $ 0.812755 $ 0.812755 24J Rendah $ 0.868104 $ 0.868104 $ 0.868104 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.812755$ 0.812755 $ 0.812755 24J Tinggi $ 0.868104$ 0.868104 $ 0.868104 Sepanjang Masa $ 19.02$ 19.02 $ 19.02 Harga Terendah $ 0.23394$ 0.23394 $ 0.23394 Perubahan Harga (1J) +0.06% Perubahan Harga (1D) +0.04% Perubahan Harga (7D) +4.98% Perubahan Harga (7D) +4.98%

Steem Dollars (SBD) harga masa nyata ialah $0.858234. Sepanjang 24 jam yang lalu, SBD didagangkan antara $ 0.812755 rendah dan $ 0.868104 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SBD sepanjang masa ialah $ 19.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.23394.

Dari segi prestasi jangka pendek, SBD telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +4.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Steem Dollars (SBD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.78M$ 7.78M $ 7.78M Bekalan Peredaran 9.08M 9.08M 9.08M Jumlah Bekalan 9,075,933.177 9,075,933.177 9,075,933.177

Had Pasaran semasa Steem Dollars ialah $ 7.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBD ialah 9.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9075933.177. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.78M.