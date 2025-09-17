Lagi Mengenai SBD

Steem Dollars Harga (SBD)

Tidak tersenarai

1 SBD ke USD Harga Langsung:

$0.858234
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
Steem Dollars (SBD) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:14:46 (UTC+8)

Steem Dollars (SBD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.812755
24J Rendah
$ 0.868104
24J Tinggi

$ 0.812755
$ 0.868104
$ 19.02
$ 0.23394
+0.06%

+0.04%

+4.98%

+4.98%

Steem Dollars (SBD) harga masa nyata ialah $0.858234. Sepanjang 24 jam yang lalu, SBD didagangkan antara $ 0.812755 rendah dan $ 0.868104 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SBD sepanjang masa ialah $ 19.02, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.23394.

Dari segi prestasi jangka pendek, SBD telah berubah sebanyak +0.06% sejak sejam yang lalu, +0.04% dalam 24 jam dan +4.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Steem Dollars (SBD) Maklumat Pasaran

$ 7.78M
--
$ 7.78M
9.08M
9,075,933.177
Had Pasaran semasa Steem Dollars ialah $ 7.78M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SBD ialah 9.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9075933.177. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.78M.

Steem Dollars (SBD) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Steem Dollars kepada USD adalah $ +0.0003129.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Steem Dollars kepada USD adalah $ -0.0056828822.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Steem Dollars kepada USD adalah $ -0.0682719997.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Steem Dollars kepada USD adalah $ +0.109376262845598.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003129+0.04%
30 Hari$ -0.0056828822-0.66%
60 Hari$ -0.0682719997-7.95%
90 Hari$ +0.109376262845598+14.61%

Apakah itu Steem Dollars (SBD)

Steem Dollars are liquid stable-value currency tokens designed to be pegged to $1 USD. Steem Dollars can be traded with STEEM and transferred to other accounts for commerce or exchange.

Steem Dollars (SBD) Sumber

Laman Web Rasmi

Steem Dollars Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Steem Dollars (SBD) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Steem Dollars (SBD) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Steem Dollars.

Semak Steem Dollars ramalan harga sekarang!

SBD kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Steem Dollars (SBD)

Memahami tokenomik Steem Dollars (SBD) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SBD dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Steem Dollars (SBD)

Berapakah nilai Steem Dollars (SBD) hari ini?
Harga langsung SBD dalam USD ialah 0.858234 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SBD ke USD?
Harga semasa SBD ke USD ialah $ 0.858234. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Steem Dollars?
Had pasaran untuk SBD ialah $ 7.78M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SBD?
Bekalan edaran SBD ialah 9.08M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SBD?
SBD mencapai harga ATH sebanyak 19.02 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SBD?
SBD melihat harga ATL sebanyak 0.23394 USD.
Berapakah jumlah dagangan SBD?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SBDialah -- USD.
Adakah SBD akan naik lebih tinggi tahun ini?
SBD mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SBDramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Steem Dollars (SBD) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
Penafian

