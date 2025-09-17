Apakah itu StellaSwap (STELLA)

StellaSwap is one of the first automated market-making (AMM), decentralized exchange (DEX) for the Moonbeam parachain network. Users can swap, earn, yield farm, bridge assets, explore new projects and engage in NFT trading all from a single unified platform. StellaSwap's products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design. The unique value proposition of StellaSwap is that we're committed in establishing a strong foundation with our native token, STELLA, as a governance token, diverse farms, a built in bridge and user-centered service. StellaSwap's main objective is to create a broader range of network effects to address the issues of liquidity in the DeFi space, instead of limiting ourselves to a single solution like many DEXs are doing now. This manifests itself in the diverse product suite of StellaSwap that will be explained in more details. Our products are structured in such a way that facilitates decentralized governance of STELLA holders, while continuing to innovate on the collective foundations by design.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StellaSwap (STELLA) Berapakah nilai StellaSwap (STELLA) hari ini? Harga langsung STELLA dalam USD ialah 0.03752215 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa STELLA ke USD? $ 0.03752215 . Apakah had pasaran StellaSwap? Had pasaran untuk STELLA ialah $ 2.34M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran STELLA? Bekalan edaran STELLA ialah 62.25M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STELLA? STELLA mencapai harga ATH sebanyak 4.55 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STELLA? STELLA melihat harga ATL sebanyak 0.00307518 USD . Berapakah jumlah dagangan STELLA? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STELLAialah -- USD .

