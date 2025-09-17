Step Finance (STEP) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.04820771 $ 0.04820771 $ 0.04820771 24J Rendah $ 0.05379 $ 0.05379 $ 0.05379 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.04820771$ 0.04820771 $ 0.04820771 24J Tinggi $ 0.05379$ 0.05379 $ 0.05379 Sepanjang Masa $ 10.2$ 10.2 $ 10.2 Harga Terendah $ 0.00654111$ 0.00654111 $ 0.00654111 Perubahan Harga (1J) +2.11% Perubahan Harga (1D) -3.82% Perubahan Harga (7D) -22.77% Perubahan Harga (7D) -22.77%

Step Finance (STEP) harga masa nyata ialah $0.051635. Sepanjang 24 jam yang lalu, STEP didagangkan antara $ 0.04820771 rendah dan $ 0.05379 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STEP sepanjang masa ialah $ 10.2, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00654111.

Dari segi prestasi jangka pendek, STEP telah berubah sebanyak +2.11% sejak sejam yang lalu, -3.82% dalam 24 jam dan -22.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Step Finance (STEP) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 16.41M$ 16.41M $ 16.41M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.03M$ 17.03M $ 17.03M Bekalan Peredaran 318.04M 318.04M 318.04M Jumlah Bekalan 329,999,103.4003393 329,999,103.4003393 329,999,103.4003393

Had Pasaran semasa Step Finance ialah $ 16.41M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STEP ialah 318.04M, dengan jumlah bekalan sebanyak 329999103.4003393. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.03M.