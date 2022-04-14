Tokenomik Step Staked SOL (STEPSOL)

Tokenomik Step Staked SOL (STEPSOL)

Lihat cerapan utama tentang Step Staked SOL (STEPSOL), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Step Staked SOL (STEPSOL) Maklumat

Step Finance is a portfolio dashboard on Solana that provides data insights about your wallet and the rest of the ecosystem. Step makes it easy for anyone to monitor their portfolio token balances, AMM LPs, yield farms, and more, covering about 95% of the Solana ecosystem. Step Finance also allows various on-chain actions like staking, sending, swapping, and more.

Step also owns and operates many sub-projects and brands including:

Step Analytics - Building on Step's extensive data integrations is the Analytics product for Solana ecosystem-specific data.

NFT Analytics - Solana Largest NFT Data Analytics and News website.

SolanaFloor - Solana No.1 News Source

Solana Crossroads - Solana's first and largest community conference held annually in Istanbul, Turkey.

Solana Allstars - IRL twice monthly events in cities across the world focused on education and introducing new users to the Solana ecosystem and Allstars partner products. Similar to Binance Angels.

The Next Billion - Step's podcast focuses on the builders and entrepreneurs onboarding the next billion people into crypto.

Laman Web Rasmi:
https://www.step.finance/
Kertas putih:
https://docs.step.finance/

Step Staked SOL (STEPSOL) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Step Staked SOL (STEPSOL), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 273.36K
$ 273.36K$ 273.36K
Jumlah Bekalan:
$ 1.05K
$ 1.05K$ 1.05K
Bekalan Edaran:
$ 1.05K
$ 1.05K$ 1.05K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 273.36K
$ 273.36K$ 273.36K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 300.06
$ 300.06$ 300.06
Terendah Sepanjang Masa:
$ 103.45
$ 103.45$ 103.45
Harga Semasa:
$ 260.25
$ 260.25$ 260.25

Tokenomik Step Staked SOL (STEPSOL): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Step Staked SOL (STEPSOL) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STEPSOL yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STEPSOL yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STEPSOL, terokai STEPSOL harga langsung token!

STEPSOL Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STEPSOL? Halaman ramalan harga STEPSOL kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.