STEPN Green Satoshi Token on ETH Logo

STEPN Green Satoshi Token on ETH Harga (GST-ETH)

Tidak tersenarai

1 GST-ETH ke USD Harga Langsung:

$0.00491492
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga. MEXC bertindak semata-mata sebagai pengumpul maklumat. Terokai token-token lain yang tersenarai di pasaran Spot MEXC!
USD
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:52:37 (UTC+8)

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 9.48
$ 0.00482616
--

--

0.00%

0.00%

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) harga masa nyata ialah $0.00491492. Sepanjang 24 jam yang lalu, GST-ETH didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GST-ETH sepanjang masa ialah $ 9.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00482616.

Dari segi prestasi jangka pendek, GST-ETH telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Maklumat Pasaran

$ 414.49K
$ 414.49K$ 414.49K

--
----

$ 414.49K
84.33M
84,333,163.69
Had Pasaran semasa STEPN Green Satoshi Token on ETH ialah $ 414.49K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GST-ETH ialah 84.33M, dengan jumlah bekalan sebanyak 84333163.69. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 414.49K.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on ETH kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on ETH kepada USD adalah $ -0.0028199584.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on ETH kepada USD adalah $ -0.0021134146.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on ETH kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ -0.0028199584-57.37%
60 Hari$ -0.0021134146-42.99%
90 Hari$ 0--

Apakah itu STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Sumber

Laman Web Rasmi

STEPN Green Satoshi Token on ETH Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEPN Green Satoshi Token on ETH.

Semak STEPN Green Satoshi Token on ETH ramalan harga sekarang!

GST-ETH kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

Memahami tokenomik STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GST-ETH dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH)

Berapakah nilai STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) hari ini?
Harga langsung GST-ETH dalam USD ialah 0.00491492 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GST-ETH ke USD?
Harga semasa GST-ETH ke USD ialah $ 0.00491492. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran STEPN Green Satoshi Token on ETH?
Had pasaran untuk GST-ETH ialah $ 414.49K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GST-ETH?
Bekalan edaran GST-ETH ialah 84.33M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GST-ETH?
GST-ETH mencapai harga ATH sebanyak 9.48 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GST-ETH?
GST-ETH melihat harga ATL sebanyak 0.00482616 USD.
Berapakah jumlah dagangan GST-ETH?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GST-ETHialah -- USD.
Adakah GST-ETH akan naik lebih tinggi tahun ini?
GST-ETH mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GST-ETHramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
STEPN Green Satoshi Token on ETH (GST-ETH) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
09-16 14:49:00Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
09-16 14:26:00Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
09-15 18:21:00Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
09-15 15:08:00Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
09-15 12:13:00Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
09-15 11:34:00Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%

Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.