Apakah itu STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Sumber Laman Web Rasmi

STEPN Green Satoshi Token on Solana Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEPN Green Satoshi Token on Solana.

Semak STEPN Green Satoshi Token on Solana ramalan harga sekarang!

GST-SOL kepada Mata Wang Tempatan

Cuba Penukar

Tokenomik STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL)

Memahami tokenomik STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GST-SOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Berapakah nilai STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) hari ini? Harga langsung GST-SOL dalam USD ialah 0.00504767 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GST-SOL ke USD? $ 0.00504767 . Lihat Harga semasa GST-SOL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran STEPN Green Satoshi Token on Solana? Had pasaran untuk GST-SOL ialah $ 5.79M USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GST-SOL? Bekalan edaran GST-SOL ialah 1.15B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GST-SOL? GST-SOL mencapai harga ATH sebanyak 8.51 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GST-SOL? GST-SOL melihat harga ATL sebanyak 0.00502862 USD . Berapakah jumlah dagangan GST-SOL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GST-SOLialah -- USD . Adakah GST-SOL akan naik lebih tinggi tahun ini? GST-SOL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GST-SOLramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) Kemas Kini Industri Penting