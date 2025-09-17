STEPN Green Satoshi Token on Solana Harga (GST-SOL)
-0.31%
-0.73%
-3.55%
-3.55%
STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) harga masa nyata ialah $0.00504767. Sepanjang 24 jam yang lalu, GST-SOL didagangkan antara $ 0.00502862 rendah dan $ 0.00510879 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GST-SOL sepanjang masa ialah $ 8.51, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00502862.
Dari segi prestasi jangka pendek, GST-SOL telah berubah sebanyak -0.31% sejak sejam yang lalu, -0.73% dalam 24 jam dan -3.55% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.
Had Pasaran semasa STEPN Green Satoshi Token on Solana ialah $ 5.79M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GST-SOL ialah 1.15B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1157161857.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.84M.
Pada hari ini, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana kepada USD adalah $ -0.0006283773.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana kepada USD adalah $ -0.0013818289.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga STEPN Green Satoshi Token on Solana kepada USD adalah $ -0.001301301432503436.
|Tempoh
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.73%
|30 Hari
|$ -0.0006283773
|-12.44%
|60 Hari
|$ -0.0013818289
|-27.37%
|90 Hari
|$ -0.001301301432503436
|-20.49%
What is Green Satoshi Token (GST) GST is earned in STEPN, a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. GST serves as the replacement to experience points and in-app currency. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. When should I buy Green Satoshi Tokens (GST)? Players buy GSTs to spend/burn in the STEPN app. GSTs are minted by players through moving and leasing their NFT Sneakers, and burned through making progress in the social and gamification components. GST is different from GMT, which is the Governance Token of STEPN with a supply of 6 billion tokens. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with fun social elements and gamification design. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn GST, which can be used to level up and mint new Sneakers. Player can choose to lease or sell their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ GST earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!
Berapakah nilai STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk STEPN Green Satoshi Token on Solana.
Semak STEPN Green Satoshi Token on Solana ramalan harga sekarang!
Memahami tokenomik STEPN Green Satoshi Token on Solana (GST-SOL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GST-SOL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!
|Masa (UTC+8)
|Jenis
|Maklumat
|09-16 14:49:00
|Kemas Kini Industri
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
|09-16 14:26:00
|Kemas Kini Industri
Base ecosystem tokens generally rise, stimulated by "Base exploring token issuance" news
|09-15 18:21:00
|Kemas Kini Industri
Altcoins Fall Across the Board, HIFI Drops Over 47% in 24h
|09-15 15:08:00
|Kemas Kini Industri
24h Spot Capital Inflow/Outflow Ranking: SOL Net Inflow of $30.4 Million, PUMP Net Inflow of $10.6 Million
|09-15 12:13:00
|Kemas Kini Industri
Altcoin Season Index currently reports 72, just one step away from entering "Altcoin Season"
|09-15 11:34:00
|Kemas Kini Industri
Some new and recently-listed tokens show relative strength today, MITO 24h increase exceeds 28%
Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.