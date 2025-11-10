Steve Harga Hari Ini

Harga langsung Steve ($STEVE) hari ini ialah $ 0.00094594, dengan 10.78% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $STEVE kepada USD penukaran adalah $ 0.00094594 setiap $STEVE.

Steve kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 91,860, dengan bekalan edaran sebanyak 97.11M $STEVE. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $STEVE didagangkan antara $ 0.00085386 (rendah) dan $ 0.00097044 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00434534, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000665.

Dalam prestasi jangka pendek, $STEVE dipindahkan +3.22% dalam sejam terakhir dan -17.92% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Steve ($STEVE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 91.86K$ 91.86K $ 91.86K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 94.56K$ 94.56K $ 94.56K Bekalan Peredaran 97.11M 97.11M 97.11M Jumlah Bekalan 99,967,410.648161 99,967,410.648161 99,967,410.648161

Had Pasaran semasa Steve ialah $ 91.86K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $STEVE ialah 97.11M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99967410.648161. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 94.56K.