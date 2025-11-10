Tokenomik Steve ($STEVE)

Tokenomik Steve ($STEVE)

Lihat cerapan utama tentang Steve ($STEVE), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 19:53:11 (UTC+8)
Steve ($STEVE) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Steve ($STEVE), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 95.28K
Jumlah Bekalan:
$ 99.97M
Bekalan Edaran:
$ 97.11M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 98.08K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00434534
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.000665
Harga Semasa:
$ 0.00098111
Steve ($STEVE) Maklumat

$STEVE is a community-driven memecoin on Solana, fueling the development of Soulsearch, a groundbreaking game built on the Portals platform.

Founder has years of expertise in Portals and a good reputation. $STEVE has enabled the hiring of a senior developer and a 3D designer to accelerate progress on the game.

Backed by daily tweets, viral songs, memes, custom art, and even plushies, $STEVE thrives through endless collaborations with other crypto communities, fostering fun and engagement. Join the adventure and help shape the future of gaming on Solana.

Stay shiny.

Laman Web Rasmi:
https://x.com/i/communities/1941004047303213130

Tokenomik Steve ($STEVE): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Steve ($STEVE) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token $STEVE yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token $STEVE yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik $STEVE, terokai $STEVE harga langsung token!

$STEVE Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju $STEVE? Halaman ramalan harga $STEVE kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

