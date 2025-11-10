STFX Harga Hari Ini

Harga langsung STFX (STFX) hari ini ialah $ 0.00085778, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STFX kepada USD penukaran adalah $ 0.00085778 setiap STFX.

STFX kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 557,560, dengan bekalan edaran sebanyak 650.00M STFX. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STFX didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.088764, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, STFX dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan +29.48% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

STFX (STFX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 557.56K$ 557.56K $ 557.56K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 762.15K$ 762.15K $ 762.15K Bekalan Peredaran 650.00M 650.00M 650.00M Jumlah Bekalan 888,512,148.0281802 888,512,148.0281802 888,512,148.0281802

Had Pasaran semasa STFX ialah $ 557.56K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STFX ialah 650.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 888512148.0281802. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 762.15K.