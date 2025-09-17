Stick (STICK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00161281$ 0.00161281 $ 0.00161281 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +0.34% Perubahan Harga (7D) -0.30% Perubahan Harga (7D) -0.30%

Stick (STICK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STICK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STICK sepanjang masa ialah $ 0.00161281, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STICK telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +0.34% dalam 24 jam dan -0.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stick (STICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 61.61K$ 61.61K $ 61.61K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Stick ialah $ 61.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STICK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 61.61K.