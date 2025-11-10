StickDAO Harga Hari Ini

Harga langsung StickDAO (STICK) hari ini ialah $ 0.00029437, dengan 1.22% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STICK kepada USD penukaran adalah $ 0.00029437 setiap STICK.

StickDAO kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 294,329, dengan bekalan edaran sebanyak 999.87M STICK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STICK didagangkan antara $ 0.00029437 (rendah) dan $ 0.00029884 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00136253, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00009925.

Dalam prestasi jangka pendek, STICK dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -34.67% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

StickDAO (STICK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 294.33K$ 294.33K $ 294.33K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 294.33K$ 294.33K $ 294.33K Bekalan Peredaran 999.87M 999.87M 999.87M Jumlah Bekalan 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911 999,870,922.0118911

Had Pasaran semasa StickDAO ialah $ 294.33K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STICK ialah 999.87M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999870922.0118911. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 294.33K.