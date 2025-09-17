Stockify (STK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.31% Perubahan Harga (1D) -8.47% Perubahan Harga (7D) -29.20% Perubahan Harga (7D) -29.20%

Stockify (STK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STK telah berubah sebanyak +1.31% sejak sejam yang lalu, -8.47% dalam 24 jam dan -29.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stockify (STK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.34K$ 27.34K $ 27.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 27.34K$ 27.34K $ 27.34K Bekalan Peredaran 999.44M 999.44M 999.44M Jumlah Bekalan 999,443,058.025021 999,443,058.025021 999,443,058.025021

Had Pasaran semasa Stockify ialah $ 27.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STK ialah 999.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999443058.025021. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 27.34K.