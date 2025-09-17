STON (STON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.731355 $ 0.731355 $ 0.731355 24J Rendah $ 0.740998 $ 0.740998 $ 0.740998 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.731355$ 0.731355 $ 0.731355 24J Tinggi $ 0.740998$ 0.740998 $ 0.740998 Sepanjang Masa $ 32.82$ 32.82 $ 32.82 Harga Terendah $ 0.67712$ 0.67712 $ 0.67712 Perubahan Harga (1J) -0.07% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) +3.00% Perubahan Harga (7D) +3.00%

STON (STON) harga masa nyata ialah $0.731916. Sepanjang 24 jam yang lalu, STON didagangkan antara $ 0.731355 rendah dan $ 0.740998 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STON sepanjang masa ialah $ 32.82, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.67712.

Dari segi prestasi jangka pendek, STON telah berubah sebanyak -0.07% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan +3.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

STON (STON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 27.15M$ 27.15M $ 27.15M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 73.21M$ 73.21M $ 73.21M Bekalan Peredaran 37.08M 37.08M 37.08M Jumlah Bekalan 99,999,999.0 99,999,999.0 99,999,999.0

Had Pasaran semasa STON ialah $ 27.15M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STON ialah 37.08M, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999999.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 73.21M.