STONED Harga Hari Ini

Harga langsung STONED (STONED) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STONED kepada USD penukaran adalah -- setiap STONED.

STONED kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 37,825, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00B STONED. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STONED didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, STONED dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -11.20% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

STONED (STONED) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 37.83K$ 37.83K $ 37.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 37.83K$ 37.83K $ 37.83K Bekalan Peredaran 100.00B 100.00B 100.00B Jumlah Bekalan 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Had Pasaran semasa STONED ialah $ 37.83K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STONED ialah 100.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 37.83K.