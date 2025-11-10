Stonks Harga Hari Ini

Harga langsung Stonks (STNK) hari ini ialah $ 15.04, dengan 2.02% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STNK kepada USD penukaran adalah $ 15.04 setiap STNK.

Stonks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 8,748,099, dengan bekalan edaran sebanyak 581.91K STNK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STNK didagangkan antara $ 14.37 (rendah) dan $ 17.56 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 370.17, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 7.81.

Dalam prestasi jangka pendek, STNK dipindahkan -0.55% dalam sejam terakhir dan -2.38% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stonks (STNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 8.75M$ 8.75M $ 8.75M Bekalan Peredaran 581.91K 581.91K 581.91K Jumlah Bekalan 581,910.27567555 581,910.27567555 581,910.27567555

Had Pasaran semasa Stonks ialah $ 8.75M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STNK ialah 581.91K, dengan jumlah bekalan sebanyak 581910.27567555. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 8.75M.