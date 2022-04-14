Tokenomik Stooges (STOG)
Stooges (STOG) Maklumat
Stooges ($STOG coin) was born as a criticism of the current crypto world.
A totally ridiculous coin that's shaking up the crypto world with a pie in the face. Inspired by the legendary Three Stooges, this coin is here to prove that not everything in life has to be serious. It's fast, it's silly, and it's on Solana, because... why not?
If you're tired of those boring coins that promise the moon and stars but only give you charts and more charts, it's time to join us. Stooges.io isn't just a coin, it's a joke you can buy, sell, and most importantly, share!
Stooges (STOG) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stooges (STOG), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik Stooges (STOG): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Stooges (STOG) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token STOG yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token STOG yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik STOG, terokai STOG harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.