Stool Prisondente Harga Hari Ini

Harga langsung Stool Prisondente (JAILSTOOL) hari ini ialah $ 0.00221123, dengan 1.35% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa JAILSTOOL kepada USD penukaran adalah $ 0.00221123 setiap JAILSTOOL.

Stool Prisondente kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 2,210,907, dengan bekalan edaran sebanyak 999.85M JAILSTOOL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, JAILSTOOL didagangkan antara $ 0.00217013 (rendah) dan $ 0.00226007 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.217874, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00202966.

Dalam prestasi jangka pendek, JAILSTOOL dipindahkan -0.00% dalam sejam terakhir dan -9.33% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stool Prisondente (JAILSTOOL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.21M$ 2.21M $ 2.21M Bekalan Peredaran 999.85M 999.85M 999.85M Jumlah Bekalan 999,853,822.11 999,853,822.11 999,853,822.11

Had Pasaran semasa Stool Prisondente ialah $ 2.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran JAILSTOOL ialah 999.85M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999853822.11. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.21M.