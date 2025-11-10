BursaDEX+
Harga Stoopid Cats langsung hari ini ialah 0 USD.STOCAT modal pasaran ialah 256,017 USD. Jejaki masa nyata STOCAT kepada USD kemas kini harga, carta langsung, topi pasaran, volum 24 jam dan banyak lagi dalam Malaysia!

Lagi Mengenai STOCAT

Maklumat Harga STOCAT

Apakah STOCAT

Laman Web Rasmi STOCAT

Tokenomik STOCAT

Ramalan Harga STOCAT

Stoopid Cats Harga (STOCAT)

1 STOCAT ke USD Harga Langsung:

$0.00035105
0.00%1D
Stoopid Cats (STOCAT) Carta Harga Langsung
Stoopid Cats Harga Hari Ini

Harga langsung Stoopid Cats (STOCAT) hari ini ialah --, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STOCAT kepada USD penukaran adalah -- setiap STOCAT.

Stoopid Cats kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 256,017, dengan bekalan edaran sebanyak 729.30M STOCAT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STOCAT didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00152819, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, STOCAT dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan 0.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stoopid Cats (STOCAT) Maklumat Pasaran

$ 256.02K
--
$ 522.71K
729.30M
1,489,005,018.13
Had Pasaran semasa Stoopid Cats ialah $ 256.02K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STOCAT ialah 729.30M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1489005018.13. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 522.71K.

Stoopid Cats Sejarah Harga USD

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
24J Rendah
$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0
$ 0.00152819
$ 0
--

--

0.00%

0.00%

Stoopid Cats (STOCAT) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Stoopid Cats kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Stoopid Cats kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Stoopid Cats kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Stoopid Cats kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Hari$ 0+40.38%
60 Hari$ 0-44.28%
90 Hari$ 0--

Ramalan Harga untuk Stoopid Cats

Stoopid Cats (STOCAT) Ramalan Harga untuk 2030 (dalam 5 Tahun)
Berdasarkan modul ramalan harga di atas, harga sasaran STOCAT pada tahun 2030 ialah $ -- dengan kadar pertumbuhan 0.00%.
Stoopid Cats (STOCAT) Ramalan Harga untuk 2040 (dalam 15 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Stoopid Cats berpotensi mengalami pertumbuhan sebanyak 0.00%. Ia boleh mencapai harga dagangan sebanyak $ --.

Penafian: Senario ini adalah ilustrasi dan pendidikan; mata wang kripto tidak menentu—menjalankan penyelidikan anda sendiri (DYOR) sebelum membuat keputusan.
Ingin tahu berapa harga Stoopid Cats yang akan dicapai pada 2025–2026? Lawati halaman Ramalan Harga kami untuk STOCAT ramalan harga bagi tahun 2025–2026 dengan mengklik Stoopid Cats Ramalan Harga.

Apakah itu Stoopid Cats (STOCAT)

Stoopid Cats is a character IP and game-driven Web3 project focused on bridging traditional (Web2) entertainment and blockchain (Web3) utility through a unified ecosystem. Launched in April 2024 by a team of game developers, artists, and strategists, the project is preparing for its token launch on centralized exchanges in May 2025.

At the heart of Stoopid Cats is a cultural and emotional message: “Be Stoopid: see the little joy in life.” This motto encourages a shift in perspective, reminding people to embrace simple, positive moments rather than overthinking and stress. It serves as both a branding foundation and a guiding philosophy for the project’s content and community.

The Stoopid Cats ecosystem includes ongoing development of play-to-earn (P2E) and hyper-casual mobile games, built to engage both traditional and Web3-native gamers. These titles integrate optional blockchain features without compromising accessibility, allowing the brand to reach wider audiences while offering deeper utility to NFT and token holders.

In addition to gaming, the project is building a character-driven IP business supported by real-world revenue sources such as merchandise and licensing partnerships. Physical products are designed to extend the brand beyond digital spaces, reinforcing long-term value and recognition.

The project features three NFT collections, each contributing more than just access or rewards. These NFTs serve as keys to an evolving ecosystem - offering DAO-based voting rights, participation in exclusive campaigns, and future utilities within the broader platform.

$STOCAT is the native token of the ecosystem. It will be used across staking, in-game purchases, and future merchant integrations. A dedicated staking protocol is under development, enabling NFT holders to receive quarterly token rewards tied to net income generated from games, merchandise, and partnerships.

Additionally, Stoopid Cats is developing a unique NFT-based lending platform, which will tie into a planned $STOCAT-powered online casino - combining gamification, utility, and financial features under a single cohesive environment.

Rather than approaching the project as a short-term Web3 launch, Stoopid Cats is structured for synergetic, sustainable growth. The team is focused on long-term execution across gaming, character IP, merchandise, and blockchain integrations, while embedding the "Be Stoopid" philosophy as a relatable lifestyle message for a global audience.

With an expanding roadmap, community-centered tokenomics, and scalable IP potential, Stoopid Cats presents a multi-layered ecosystem blending the Be Stoopid movement, interactive products, and practical utility - designed for both cultural relevance and long-term value creation.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stoopid Cats

Berapakah nilai 1 Stoopid Cats pada tahun 2030?
Jika Stoopid Cats berkembang pada kadar tahunan 5%, nilai anggarannya boleh mencecah sekitar $-- menjelang 2026, $-- menjelang 2030, $-- menjelang 2035, dan $-- menjelang 2040. Angka-angka ini menggambarkan senario pertumbuhan berganda yang stabil, namun harga masa hadapan yang sebenar akan bergantung pada tahap penerimaan pasaran, perkembangan peraturan, dan keadaan makroekonomi. Anda boleh melihat jadual unjuran penuh di bawah untuk butiran terperinci tahun demi tahun bagi harga Stoopid Cats berpotensi dan jangkaan ROI.
Stoopid Cats (STOCAT) Kemas Kini Industri Penting

Masa (UTC+8)JenisMaklumat
11-08 07:05:00Kemas Kini Industri
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Kemas Kini Industri
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Kemas Kini Industri
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Kemas Kini Industri
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Kemas Kini Industri
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Kemas Kini Industri
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Terokai Lagi tentang Stoopid Cats

