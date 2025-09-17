Storb (SN26) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 24J Rendah $ 1.49 $ 1.49 $ 1.49 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 24J Tinggi $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 Sepanjang Masa $ 1.7$ 1.7 $ 1.7 Harga Terendah $ 0.683804$ 0.683804 $ 0.683804 Perubahan Harga (1J) -0.94% Perubahan Harga (1D) -10.28% Perubahan Harga (7D) +2.07% Perubahan Harga (7D) +2.07%

Storb (SN26) harga masa nyata ialah $1.33. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN26 didagangkan antara $ 1.33 rendah dan $ 1.49 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN26 sepanjang masa ialah $ 1.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.683804.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN26 telah berubah sebanyak -0.94% sejak sejam yang lalu, -10.28% dalam 24 jam dan +2.07% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Storb (SN26) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.22M$ 3.22M $ 3.22M Bekalan Peredaran 2.41M 2.41M 2.41M Jumlah Bekalan 2,413,773.815816446 2,413,773.815816446 2,413,773.815816446

Had Pasaran semasa Storb ialah $ 3.22M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN26 ialah 2.41M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2413773.815816446. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.22M.