Val is fed up with the way memes and crypto have been handled. She’s seen enough of the pump-and-dump schemes, the whales manipulating the market, and the paper hands folding at the first sign of a dip. That’s why she’s here—to show the world what a true Store of Value looks like, with diamond hands leading the way. No more fake promises and hype trains that crash and burn. Val’s got rules if you want to play with her, and they’re simple: no one controls more than 1% of her she is a free soul, so the community stays in charge, No Whale overlords Val’s mission? To make HODLing great again. She’s bringing real DeFi strategies to the table, teaching her HODLERs how to tap into liquidity without ever needing to sell a single Val. This isn’t just a meme; it’s a movement. Val is tired of the games and ready to give her people something real—something they can laugh about today and still hold onto tomorrow. She’s here to remind the crypto world that memes can be more than just jokes; they can be power. So buckle up, HODLERs, because Val’s taking us to the moon, one loyal hand at a time.

MEXC ialah pertukaran mata wang kripto terkemuka yang dipercayai oleh lebih 10 juta pengguna di seluruh dunia. Ia terkenal sebagai pertukaran dengan pemilihan token terluas, penyenaraian token terpantas, dan yuran perdagangan terendah dalam pasaran. Sertai MEXC sekarang untuk mengalami likuiditi peringkat teratas dan yuran yang paling kompetitif dalam pasaran!

Memahami tokenomik Store of Value (VAL) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token VAL dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Store of Value (VAL) Berapakah nilai Store of Value (VAL) hari ini? Harga langsung VAL dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa VAL ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa VAL ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Store of Value? Had pasaran untuk VAL ialah $ 150.62K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran VAL? Bekalan edaran VAL ialah 984.93M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) VAL? VAL mencapai harga ATH sebanyak 0.00191817 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa VAL? VAL melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan VAL? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk VALialah -- USD . Adakah VAL akan naik lebih tinggi tahun ini? VAL mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak VALramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

