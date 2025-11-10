Strategic ETH Reserve Harga Hari Ini

Harga langsung Strategic ETH Reserve (SΞR) hari ini ialah $ 0.0001573, dengan 0.00% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa SΞR kepada USD penukaran adalah $ 0.0001573 setiap SΞR.

Strategic ETH Reserve kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 15,730.2, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00M SΞR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, SΞR didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.283912, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.000145.

Dalam prestasi jangka pendek, SΞR dipindahkan -- dalam sejam terakhir dan -72.62% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Strategic ETH Reserve (SΞR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.73K$ 15.73K $ 15.73K Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Strategic ETH Reserve ialah $ 15.73K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SΞR ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.73K.