Apakah itu Strategic Meme Reserve (SMR)

The Strategic Meme Reserve is an ambitious initiative that combines elements of art, community, and financial innovation. Inspired by DarkFarms, the artist known for The Book of Meme, this project brings together a curated and evolving gallery of significant memes—starting with infamous “rugpulls” that have become iconic within the crypto community. It serves as both a commentary on and a celebration of meme culture and its impact on the digital world. Beyond its playful surface as “just another meme,” the Strategic Meme Reserve aims to establish a lasting, unique entity. At its core, this project is working towards creating a DAO, underpinned by a real memecoin reserve that serves as its foundation. The ultimate goal is to build something that resonates with the original idea of a “Strategic Memecoin Reserve,” transcending the traditional boundaries of both art and cryptocurrency. By weaving these elements together, the Strategic Meme Reserve aspires to embody the humor, resilience, and creativity of the meme world, while also exploring its potential for real financial and cultural significance.

Strategic Meme Reserve Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Strategic Meme Reserve (SMR) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Strategic Meme Reserve (SMR) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Tokenomik Strategic Meme Reserve (SMR)

Memahami tokenomik Strategic Meme Reserve (SMR) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek.

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Strategic Meme Reserve (SMR) Berapakah nilai Strategic Meme Reserve (SMR) hari ini? Harga langsung SMR dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa SMR ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa SMR ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Strategic Meme Reserve? Had pasaran untuk SMR ialah $ 136.92K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran SMR? Bekalan edaran SMR ialah 999.82M USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SMR? SMR mencapai harga ATH sebanyak 0.00147563 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SMR? SMR melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan SMR? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SMRialah -- USD . Adakah SMR akan naik lebih tinggi tahun ini? SMR mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SMRramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

