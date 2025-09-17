Strategic Solana Reserve (SSR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01007228 $ 0.01007228 $ 0.01007228 24J Rendah $ 0.01043023 $ 0.01043023 $ 0.01043023 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01007228$ 0.01007228 $ 0.01007228 24J Tinggi $ 0.01043023$ 0.01043023 $ 0.01043023 Sepanjang Masa $ 0.01655851$ 0.01655851 $ 0.01655851 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) -2.02% Perubahan Harga (7D) -15.76% Perubahan Harga (7D) -15.76%

Strategic Solana Reserve (SSR) harga masa nyata ialah $0.01011762. Sepanjang 24 jam yang lalu, SSR didagangkan antara $ 0.01007228 rendah dan $ 0.01043023 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SSR sepanjang masa ialah $ 0.01655851, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, SSR telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, -2.02% dalam 24 jam dan -15.76% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Strategic Solana Reserve (SSR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.21M$ 10.21M $ 10.21M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Strategic Solana Reserve ialah $ 10.21M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SSR ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.21M.