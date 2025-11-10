Strategy Punks Harga Hari Ini

Harga langsung Strategy Punks ($STRPNK) hari ini ialah $ 0.00075892, dengan 1.88% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa $STRPNK kepada USD penukaran adalah $ 0.00075892 setiap $STRPNK.

Strategy Punks kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 758,923, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B $STRPNK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, $STRPNK didagangkan antara $ 0.00069643 (rendah) dan $ 0.00076903 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00242568, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.0004019.

Dalam prestasi jangka pendek, $STRPNK dipindahkan +1.38% dalam sejam terakhir dan -12.58% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Strategy Punks ($STRPNK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 758.92K$ 758.92K $ 758.92K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 758.92K$ 758.92K $ 758.92K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Strategy Punks ialah $ 758.92K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran $STRPNK ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 758.92K.