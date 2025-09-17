Strawberry AI (BERRY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0445907 $ 0.0445907 $ 0.0445907 24J Rendah $ 0.061039 $ 0.061039 $ 0.061039 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0445907$ 0.0445907 $ 0.0445907 24J Tinggi $ 0.061039$ 0.061039 $ 0.061039 Sepanjang Masa $ 0.543873$ 0.543873 $ 0.543873 Harga Terendah $ 0.00370806$ 0.00370806 $ 0.00370806 Perubahan Harga (1J) +0.42% Perubahan Harga (1D) -20.54% Perubahan Harga (7D) -31.93% Perubahan Harga (7D) -31.93%

Strawberry AI (BERRY) harga masa nyata ialah $0.04615023. Sepanjang 24 jam yang lalu, BERRY didagangkan antara $ 0.0445907 rendah dan $ 0.061039 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BERRY sepanjang masa ialah $ 0.543873, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00370806.

Dari segi prestasi jangka pendek, BERRY telah berubah sebanyak +0.42% sejak sejam yang lalu, -20.54% dalam 24 jam dan -31.93% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Strawberry AI (BERRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.61M$ 4.61M $ 4.61M Bekalan Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa Strawberry AI ialah $ 4.61M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BERRY ialah 100.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 4.61M.