Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00114398 $ 0.00114398 $ 0.00114398 24J Rendah $ 0.00132693 $ 0.00132693 $ 0.00132693 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00114398$ 0.00114398 $ 0.00114398 24J Tinggi $ 0.00132693$ 0.00132693 $ 0.00132693 Sepanjang Masa $ 0.02466656$ 0.02466656 $ 0.02466656 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +8.97% Perubahan Harga (1D) +5.72% Perubahan Harga (7D) +14.69% Perubahan Harga (7D) +14.69%

Strawberry In Bloom (BERRY) harga masa nyata ialah $0.00132833. Sepanjang 24 jam yang lalu, BERRY didagangkan antara $ 0.00114398 rendah dan $ 0.00132693 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BERRY sepanjang masa ialah $ 0.02466656, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, BERRY telah berubah sebanyak +8.97% sejak sejam yang lalu, +5.72% dalam 24 jam dan +14.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Strawberry In Bloom (BERRY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 559.51K$ 559.51K $ 559.51K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 559.51K$ 559.51K $ 559.51K Bekalan Peredaran 420.69M 420.69M 420.69M Jumlah Bekalan 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Had Pasaran semasa Strawberry In Bloom ialah $ 559.51K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BERRY ialah 420.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 559.51K.