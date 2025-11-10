Stray Dog Harga Hari Ini

Harga langsung Stray Dog (STRAYDOG) hari ini ialah $ 0.00098924, dengan 1.42% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STRAYDOG kepada USD penukaran adalah $ 0.00098924 setiap STRAYDOG.

Stray Dog kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 682,578, dengan bekalan edaran sebanyak 690.00M STRAYDOG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STRAYDOG didagangkan antara $ 0.00094795 (rendah) dan $ 0.00102424 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00812607, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00083062.

Dalam prestasi jangka pendek, STRAYDOG dipindahkan -0.54% dalam sejam terakhir dan -12.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stray Dog (STRAYDOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 682.58K$ 682.58K $ 682.58K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 682.58K$ 682.58K $ 682.58K Bekalan Peredaran 690.00M 690.00M 690.00M Jumlah Bekalan 690,000,000.0 690,000,000.0 690,000,000.0

