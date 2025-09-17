Streamr (DATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.01503633 $ 0.01503633 $ 0.01503633 24J Rendah $ 0.01570508 $ 0.01570508 $ 0.01570508 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.01503633$ 0.01503633 $ 0.01503633 24J Tinggi $ 0.01570508$ 0.01570508 $ 0.01570508 Sepanjang Masa $ 0.209972$ 0.209972 $ 0.209972 Harga Terendah $ 0.0117923$ 0.0117923 $ 0.0117923 Perubahan Harga (1J) -0.16% Perubahan Harga (1D) +1.36% Perubahan Harga (7D) -2.43% Perubahan Harga (7D) -2.43%

Streamr (DATA) harga masa nyata ialah $0.01545318. Sepanjang 24 jam yang lalu, DATA didagangkan antara $ 0.01503633 rendah dan $ 0.01570508 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi DATA sepanjang masa ialah $ 0.209972, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.0117923.

Dari segi prestasi jangka pendek, DATA telah berubah sebanyak -0.16% sejak sejam yang lalu, +1.36% dalam 24 jam dan -2.43% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Streamr (DATA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 11.87M$ 11.87M $ 11.87M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 15.48M$ 15.48M $ 15.48M Bekalan Peredaran 767.12M 767.12M 767.12M Jumlah Bekalan 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0 1,000,541,714.0

Had Pasaran semasa Streamr ialah $ 11.87M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran DATA ialah 767.12M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000541714.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.48M.