Streamr XDATA (XDATA) Maklumat Harga (USD)

Streamr XDATA (XDATA) harga masa nyata ialah $0.01614932. Sepanjang 24 jam yang lalu, XDATA didagangkan antara $ 0.01572715 rendah dan $ 0.01653713 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XDATA sepanjang masa ialah $ 0.454557, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XDATA telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +3.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Streamr XDATA (XDATA) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa Streamr XDATA ialah $ 11.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XDATA ialah 697.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987154514.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.90M.