Streamr XDATA Logo

Streamr XDATA Harga (XDATA)

Tidak tersenarai

1 XDATA ke USD Harga Langsung:

$0.01613455
$0.01613455$0.01613455
0.00%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Streamr XDATA (XDATA) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 10:15:23 (UTC+8)

Streamr XDATA (XDATA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.01572715
$ 0.01572715$ 0.01572715
24J Rendah
$ 0.01653713
$ 0.01653713$ 0.01653713
24J Tinggi

$ 0.01572715
$ 0.01572715$ 0.01572715

$ 0.01653713
$ 0.01653713$ 0.01653713

$ 0.454557
$ 0.454557$ 0.454557

$ 0
$ 0$ 0

+0.02%

+0.10%

+3.20%

+3.20%

Streamr XDATA (XDATA) harga masa nyata ialah $0.01614932. Sepanjang 24 jam yang lalu, XDATA didagangkan antara $ 0.01572715 rendah dan $ 0.01653713 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi XDATA sepanjang masa ialah $ 0.454557, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, XDATA telah berubah sebanyak +0.02% sejak sejam yang lalu, +0.10% dalam 24 jam dan +3.20% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Streamr XDATA (XDATA) Maklumat Pasaran

$ 11.23M
$ 11.23M$ 11.23M

--
----

$ 15.90M
$ 15.90M$ 15.90M

697.15M
697.15M 697.15M

987,154,514.0
987,154,514.0 987,154,514.0

Had Pasaran semasa Streamr XDATA ialah $ 11.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran XDATA ialah 697.15M, dengan jumlah bekalan sebanyak 987154514.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 15.90M.

Streamr XDATA (XDATA) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Streamr XDATA kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Streamr XDATA kepada USD adalah $ -0.0005162501.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Streamr XDATA kepada USD adalah $ -0.0027347242.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Streamr XDATA kepada USD adalah $ +0.003414379778373212.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.10%
30 Hari$ -0.0005162501-3.19%
60 Hari$ -0.0027347242-16.93%
90 Hari$ +0.003414379778373212+26.81%

Apakah itu Streamr XDATA (XDATA)

Streamr tokenizes streaming data to enable a new way for machines & people to trade it on a decentralised P2P network.



Streamr XDATA (XDATA) Sumber

Laman Web Rasmi

Streamr XDATA Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Streamr XDATA (XDATA) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Streamr XDATA (XDATA) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Streamr XDATA.

Semak Streamr XDATA ramalan harga sekarang!

XDATA kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Streamr XDATA (XDATA)

Memahami tokenomik Streamr XDATA (XDATA) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token XDATA dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Streamr XDATA (XDATA)

Berapakah nilai Streamr XDATA (XDATA) hari ini?
Harga langsung XDATA dalam USD ialah 0.01614932 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa XDATA ke USD?
Harga semasa XDATA ke USD ialah $ 0.01614932. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Streamr XDATA?
Had pasaran untuk XDATA ialah $ 11.23M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran XDATA?
Bekalan edaran XDATA ialah 697.15M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) XDATA?
XDATA mencapai harga ATH sebanyak 0.454557 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa XDATA?
XDATA melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan XDATA?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk XDATAialah -- USD.
Adakah XDATA akan naik lebih tinggi tahun ini?
XDATA mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak XDATAramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.