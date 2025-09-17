Lagi Mengenai SN72

StreetVision by NATIX Logo

StreetVision by NATIX Harga (SN72)

Tidak tersenarai

1 SN72 ke USD Harga Langsung:

$1.042
$1.042$1.042
-2.10%1D
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
StreetVision by NATIX (SN72) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:53:13 (UTC+8)

StreetVision by NATIX (SN72) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 1.039
$ 1.039$ 1.039
24J Rendah
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24J Tinggi

$ 1.039
$ 1.039$ 1.039

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 3.55
$ 3.55$ 3.55

$ 0.964003
$ 0.964003$ 0.964003

-1.11%

-2.01%

-0.16%

-0.16%

StreetVision by NATIX (SN72) harga masa nyata ialah $1.043. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN72 didagangkan antara $ 1.039 rendah dan $ 1.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN72 sepanjang masa ialah $ 3.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.964003.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN72 telah berubah sebanyak -1.11% sejak sejam yang lalu, -2.01% dalam 24 jam dan -0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StreetVision by NATIX (SN72) Maklumat Pasaran

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

--
----

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

2.22M
2.22M 2.22M

2,217,958.133621934
2,217,958.133621934 2,217,958.133621934

Had Pasaran semasa StreetVision by NATIX ialah $ 2.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN72 ialah 2.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2217958.133621934. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.31M.

StreetVision by NATIX (SN72) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga StreetVision by NATIX kepada USD adalah $ -0.021464947071544.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga StreetVision by NATIX kepada USD adalah $ -0.1963974215.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga StreetVision by NATIX kepada USD adalah $ -0.4269346319.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga StreetVision by NATIX kepada USD adalah $ -1.1967395274919836.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.021464947071544-2.01%
30 Hari$ -0.1963974215-18.83%
60 Hari$ -0.4269346319-40.93%
90 Hari$ -1.1967395274919836-53.43%

Apakah itu StreetVision by NATIX (SN72)

StreetVision by NATIX (SN72) Sumber

Laman Web Rasmi

StreetVision by NATIX Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai StreetVision by NATIX (SN72) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset StreetVision by NATIX (SN72) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk StreetVision by NATIX.

Semak StreetVision by NATIX ramalan harga sekarang!

SN72 kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik StreetVision by NATIX (SN72)

Memahami tokenomik StreetVision by NATIX (SN72) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token SN72 dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai StreetVision by NATIX (SN72)

Berapakah nilai StreetVision by NATIX (SN72) hari ini?
Harga langsung SN72 dalam USD ialah 1.043 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa SN72 ke USD?
Harga semasa SN72 ke USD ialah $ 1.043. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran StreetVision by NATIX?
Had pasaran untuk SN72 ialah $ 2.31M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran SN72?
Bekalan edaran SN72 ialah 2.22M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) SN72?
SN72 mencapai harga ATH sebanyak 3.55 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa SN72?
SN72 melihat harga ATL sebanyak 0.964003 USD.
Berapakah jumlah dagangan SN72?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk SN72ialah -- USD.
Adakah SN72 akan naik lebih tinggi tahun ini?
SN72 mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak SN72ramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.