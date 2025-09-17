StreetVision by NATIX (SN72) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.039 $ 1.039 $ 1.039 24J Rendah $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.039$ 1.039 $ 1.039 24J Tinggi $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Sepanjang Masa $ 3.55$ 3.55 $ 3.55 Harga Terendah $ 0.964003$ 0.964003 $ 0.964003 Perubahan Harga (1J) -1.11% Perubahan Harga (1D) -2.01% Perubahan Harga (7D) -0.16% Perubahan Harga (7D) -0.16%

StreetVision by NATIX (SN72) harga masa nyata ialah $1.043. Sepanjang 24 jam yang lalu, SN72 didagangkan antara $ 1.039 rendah dan $ 1.11 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi SN72 sepanjang masa ialah $ 3.55, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.964003.

Dari segi prestasi jangka pendek, SN72 telah berubah sebanyak -1.11% sejak sejam yang lalu, -2.01% dalam 24 jam dan -0.16% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

StreetVision by NATIX (SN72) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 2.31M$ 2.31M $ 2.31M Bekalan Peredaran 2.22M 2.22M 2.22M Jumlah Bekalan 2,217,958.133621934 2,217,958.133621934 2,217,958.133621934

Had Pasaran semasa StreetVision by NATIX ialah $ 2.31M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran SN72 ialah 2.22M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2217958.133621934. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 2.31M.