Tokenomik Streme (STREME)

Tokenomik Streme (STREME)

Lihat cerapan utama tentang Streme (STREME), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:43:02 (UTC+8)
USD

Streme (STREME) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Streme (STREME), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 364.73K
$ 364.73K$ 364.73K
Jumlah Bekalan:
$ 95.08B
$ 95.08B$ 95.08B
Bekalan Edaran:
$ 95.08B
$ 95.08B$ 95.08B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 364.73K
$ 364.73K$ 364.73K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0$ 0

Streme (STREME) Maklumat

Streme is a token launcher that deploys tokens that support real-time streaming, powered by the Superfluid Protocol. Tokens are deployed by mentioning an AI agent. All deployments include built-in staking with staking rewards streamed per-second to stakers. All deployments include Uniswap v3 liquidity. To date, 80% of the supply is locked in a Uniswap pool, and 20% is streamed to stakers over 365 days. The $STREME token was deployed by the token launcher and has all the same characteristics as every other Streme coin.

Laman Web Rasmi:
https://streme.fun

Tokenomik Streme (STREME): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Streme (STREME) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STREME yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STREME yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STREME, terokai STREME harga langsung token!

STREME Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STREME? Halaman ramalan harga STREME kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi