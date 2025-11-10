Stride Harga Hari Ini

Harga langsung Stride (STRD) hari ini ialah $ 0.051791, dengan 0.47% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa STRD kepada USD penukaran adalah $ 0.051791 setiap STRD.

Stride kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 4,794,305, dengan bekalan edaran sebanyak 92.52M STRD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, STRD didagangkan antara $ 0.051331 (rendah) dan $ 0.053066 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 7.77, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.04629881.

Dalam prestasi jangka pendek, STRD dipindahkan +0.01% dalam sejam terakhir dan -13.66% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Stride (STRD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 4.79M$ 4.79M $ 4.79M Bekalan Peredaran 92.52M 92.52M 92.52M Jumlah Bekalan 92,520,555.426484 92,520,555.426484 92,520,555.426484

