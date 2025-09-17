Stride Staked Atom (STATOM) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 7.35 $ 7.35 $ 7.35 24J Rendah $ 7.65 $ 7.65 $ 7.65 24J Tinggi 24J Rendah $ 7.35$ 7.35 $ 7.35 24J Tinggi $ 7.65$ 7.65 $ 7.65 Sepanjang Masa $ 18.7$ 18.7 $ 18.7 Harga Terendah $ 0.02064083$ 0.02064083 $ 0.02064083 Perubahan Harga (1J) -0.39% Perubahan Harga (1D) +1.57% Perubahan Harga (7D) -0.46% Perubahan Harga (7D) -0.46%

Stride Staked Atom (STATOM) harga masa nyata ialah $7.57. Sepanjang 24 jam yang lalu, STATOM didagangkan antara $ 7.35 rendah dan $ 7.65 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STATOM sepanjang masa ialah $ 18.7, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.02064083.

Dari segi prestasi jangka pendek, STATOM telah berubah sebanyak -0.39% sejak sejam yang lalu, +1.57% dalam 24 jam dan -0.46% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Atom (STATOM) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 17.11M$ 17.11M $ 17.11M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 17.11M$ 17.11M $ 17.11M Bekalan Peredaran 2.26M 2.26M 2.26M Jumlah Bekalan 2,260,903.711746 2,260,903.711746 2,260,903.711746

Had Pasaran semasa Stride Staked Atom ialah $ 17.11M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STATOM ialah 2.26M, dengan jumlah bekalan sebanyak 2260903.711746. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 17.11M.