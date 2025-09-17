Stride Staked DYDX (STDYDX) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.689194 $ 0.689194 $ 0.689194 24J Rendah $ 0.711912 $ 0.711912 $ 0.711912 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.689194$ 0.689194 $ 0.689194 24J Tinggi $ 0.711912$ 0.711912 $ 0.711912 Sepanjang Masa $ 4.47$ 4.47 $ 4.47 Harga Terendah $ 0.46585$ 0.46585 $ 0.46585 Perubahan Harga (1J) -0.04% Perubahan Harga (1D) +3.23% Perubahan Harga (7D) -0.59% Perubahan Harga (7D) -0.59%

Stride Staked DYDX (STDYDX) harga masa nyata ialah $0.711495. Sepanjang 24 jam yang lalu, STDYDX didagangkan antara $ 0.689194 rendah dan $ 0.711912 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STDYDX sepanjang masa ialah $ 4.47, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.46585.

Dari segi prestasi jangka pendek, STDYDX telah berubah sebanyak -0.04% sejak sejam yang lalu, +3.23% dalam 24 jam dan -0.59% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked DYDX (STDYDX) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 957.05K$ 957.05K $ 957.05K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 957.05K$ 957.05K $ 957.05K Bekalan Peredaran 1.34M 1.34M 1.34M Jumlah Bekalan 1,344,468.067109995 1,344,468.067109995 1,344,468.067109995

Had Pasaran semasa Stride Staked DYDX ialah $ 957.05K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STDYDX ialah 1.34M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1344468.067109995. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 957.05K.