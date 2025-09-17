Stride Staked Injective (STINJ) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 19.92 $ 19.92 $ 19.92 24J Rendah $ 20.47 $ 20.47 $ 20.47 24J Tinggi 24J Rendah $ 19.92$ 19.92 $ 19.92 24J Tinggi $ 20.47$ 20.47 $ 20.47 Sepanjang Masa $ 62.85$ 62.85 $ 62.85 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.16% Perubahan Harga (1D) -2.54% Perubahan Harga (7D) -0.14% Perubahan Harga (7D) -0.14%

Stride Staked Injective (STINJ) harga masa nyata ialah $19.95. Sepanjang 24 jam yang lalu, STINJ didagangkan antara $ 19.92 rendah dan $ 20.47 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STINJ sepanjang masa ialah $ 62.85, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STINJ telah berubah sebanyak +0.16% sejak sejam yang lalu, -2.54% dalam 24 jam dan -0.14% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Injective (STINJ) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 408.20K$ 408.20K $ 408.20K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 408.20K$ 408.20K $ 408.20K Bekalan Peredaran 20.46K 20.46K 20.46K Jumlah Bekalan 20,459.89902681126 20,459.89902681126 20,459.89902681126

Had Pasaran semasa Stride Staked Injective ialah $ 408.20K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STINJ ialah 20.46K, dengan jumlah bekalan sebanyak 20459.89902681126. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 408.20K.