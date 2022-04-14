Tokenomik Stride Staked Injective (STINJ)

Lihat cerapan utama tentang Stride Staked Injective (STINJ), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Stride Staked Injective (STINJ) Maklumat

stINJ is the token received in exchange for staking INJ with Stride. INJ is the native token of Injective Protocol. By staking INJ with Stride, users can earn stINJ, which are redeemable for INJ at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on INJ. Stride supports staking INJ on its mainnet, which launched in late July 2022. With stINJ, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Injective Protocol's DeFi offerings and pursue more yields within the ecosystem.

Laman Web Rasmi:
https://www.stride.zone/

Stride Staked Injective (STINJ) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stride Staked Injective (STINJ), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 421.59K
Jumlah Bekalan:
$ 20.46K
Bekalan Edaran:
$ 20.46K
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 421.59K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 62.85
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 20.61
Tokenomik Stride Staked Injective (STINJ): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stride Staked Injective (STINJ) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STINJ yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STINJ yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STINJ, terokai STINJ harga langsung token!

STINJ Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STINJ? Halaman ramalan harga STINJ kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.