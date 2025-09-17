Stride Staked Juno (STJUNO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.105485 $ 0.105485 $ 0.105485 24J Rendah $ 0.109581 $ 0.109581 $ 0.109581 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.105485$ 0.105485 $ 0.105485 24J Tinggi $ 0.109581$ 0.109581 $ 0.109581 Sepanjang Masa $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Harga Terendah $ 0.100663$ 0.100663 $ 0.100663 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.80% Perubahan Harga (7D) -8.15% Perubahan Harga (7D) -8.15%

Stride Staked Juno (STJUNO) harga masa nyata ialah $0.107281. Sepanjang 24 jam yang lalu, STJUNO didagangkan antara $ 0.105485 rendah dan $ 0.109581 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STJUNO sepanjang masa ialah $ 1.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100663.

Dari segi prestasi jangka pendek, STJUNO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -8.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Juno (STJUNO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 186.82K$ 186.82K $ 186.82K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 186.82K$ 186.82K $ 186.82K Bekalan Peredaran 1.74M 1.74M 1.74M Jumlah Bekalan 1,741,435.271865 1,741,435.271865 1,741,435.271865

Had Pasaran semasa Stride Staked Juno ialah $ 186.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STJUNO ialah 1.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1741435.271865. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.82K.