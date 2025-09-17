Lagi Mengenai STJUNO

Stride Staked Juno Logo

Stride Staked Juno Harga (STJUNO)

Tidak tersenarai

1 STJUNO ke USD Harga Langsung:

$0.107281
$0.107281$0.107281
+0.80%1D
mexc
USD
Stride Staked Juno (STJUNO) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:38:07 (UTC+8)

Stride Staked Juno (STJUNO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.105485
$ 0.105485$ 0.105485
24J Rendah
$ 0.109581
$ 0.109581$ 0.109581
24J Tinggi

$ 0.105485
$ 0.105485$ 0.105485

$ 0.109581
$ 0.109581$ 0.109581

$ 1.22
$ 1.22$ 1.22

$ 0.100663
$ 0.100663$ 0.100663

--

+0.80%

-8.15%

-8.15%

Stride Staked Juno (STJUNO) harga masa nyata ialah $0.107281. Sepanjang 24 jam yang lalu, STJUNO didagangkan antara $ 0.105485 rendah dan $ 0.109581 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STJUNO sepanjang masa ialah $ 1.22, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.100663.

Dari segi prestasi jangka pendek, STJUNO telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.80% dalam 24 jam dan -8.15% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Juno (STJUNO) Maklumat Pasaran

$ 186.82K
$ 186.82K$ 186.82K

--
----

$ 186.82K
$ 186.82K$ 186.82K

1.74M
1.74M 1.74M

1,741,435.271865
1,741,435.271865 1,741,435.271865

Had Pasaran semasa Stride Staked Juno ialah $ 186.82K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STJUNO ialah 1.74M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1741435.271865. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 186.82K.

Stride Staked Juno (STJUNO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Stride Staked Juno kepada USD adalah $ +0.00085214.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Juno kepada USD adalah $ -0.0147973005.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Juno kepada USD adalah $ -0.0250366926.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Juno kepada USD adalah $ -0.01303204988089482.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00085214+0.80%
30 Hari$ -0.0147973005-13.79%
60 Hari$ -0.0250366926-23.33%
90 Hari$ -0.01303204988089482-10.83%

Apakah itu Stride Staked Juno (STJUNO)

Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Stride Staked Juno (STJUNO) Sumber

Laman Web Rasmi

Stride Staked Juno Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stride Staked Juno (STJUNO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stride Staked Juno (STJUNO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stride Staked Juno.

Semak Stride Staked Juno ramalan harga sekarang!

STJUNO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Stride Staked Juno (STJUNO)

Memahami tokenomik Stride Staked Juno (STJUNO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STJUNO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stride Staked Juno (STJUNO)

Berapakah nilai Stride Staked Juno (STJUNO) hari ini?
Harga langsung STJUNO dalam USD ialah 0.107281 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STJUNO ke USD?
Harga semasa STJUNO ke USD ialah $ 0.107281. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stride Staked Juno?
Had pasaran untuk STJUNO ialah $ 186.82K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STJUNO?
Bekalan edaran STJUNO ialah 1.74M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STJUNO?
STJUNO mencapai harga ATH sebanyak 1.22 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STJUNO?
STJUNO melihat harga ATL sebanyak 0.100663 USD.
Berapakah jumlah dagangan STJUNO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STJUNOialah -- USD.
Adakah STJUNO akan naik lebih tinggi tahun ini?
STJUNO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STJUNOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 16:38:07 (UTC+8)

