Tokenomik Stride Staked Juno (STJUNO)

Tokenomik Stride Staked Juno (STJUNO)

Lihat cerapan utama tentang Stride Staked Juno (STJUNO), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Stride Staked Juno (STJUNO) Maklumat

Stride Staked JUNO, or stJUNO is a derivative token representative of the native token, JUNO, of Juno Network. Juno Network stands as a permissionless chain designed for Cosmwasm smart contracts and is notable for hosting the largest base of DAOs within the Cosmos ecosystem.This liquid form maintains its value and can be readily employed in DeFi activities with a 33.48% staking reward. stJUNO is integrated on Umee, Osmosis DEX, and cSwap.

Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Laman Web Rasmi:
https://www.stride.zone/

Stride Staked Juno (STJUNO) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stride Staked Juno (STJUNO), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 185.16K
$ 185.16K$ 185.16K
Jumlah Bekalan:
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
Bekalan Edaran:
$ 1.73M
$ 1.73M$ 1.73M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 185.16K
$ 185.16K$ 185.16K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 1.22
$ 1.22$ 1.22
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.100663
$ 0.100663$ 0.100663
Harga Semasa:
$ 0.106871
$ 0.106871$ 0.106871

Tokenomik Stride Staked Juno (STJUNO): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stride Staked Juno (STJUNO) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STJUNO yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STJUNO yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STJUNO, terokai STJUNO harga langsung token!

STJUNO Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju STJUNO? Halaman ramalan harga STJUNO kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.

Lebih 4,000 pasangan dagangan merentasi pasaran Spot dan Niaga Hadapan
Penyenaraian token terpantas di kalangan CEX
Kecairan #1 merentas industri
Yuran terendah, disokong oleh perkhidmatan pelanggan 24/7
100%+ ketelusan rizab token untuk dana pengguna
Halangan kemasukan ultra rendah: beli kripto dengan hanya 1 USDT
mc_how_why_title
Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.