$0.227763
+1.10%1D
Stride Staked Osmo (STOSMO) Carta Harga Langsung
Stride Staked Osmo (STOSMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.223157
24J Rendah
$ 0.229004
24J Tinggi

$ 0.223157
$ 0.229004
$ 3.31
$ 0
-0.41%

+1.14%

-4.01%

-4.01%

Stride Staked Osmo (STOSMO) harga masa nyata ialah $0.227763. Sepanjang 24 jam yang lalu, STOSMO didagangkan antara $ 0.223157 rendah dan $ 0.229004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STOSMO sepanjang masa ialah $ 3.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STOSMO telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan -4.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Osmo (STOSMO) Maklumat Pasaran

$ 3.03M
--
$ 3.03M
13.27M
13,269,949.390484
Had Pasaran semasa Stride Staked Osmo ialah $ 3.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STOSMO ialah 13.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13269949.390484. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.03M.

Stride Staked Osmo (STOSMO) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Stride Staked Osmo kepada USD adalah $ +0.00257257.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Osmo kepada USD adalah $ -0.0147793360.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Osmo kepada USD adalah $ -0.0290363888.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Osmo kepada USD adalah $ -0.0068587306131584.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00257257+1.14%
30 Hari$ -0.0147793360-6.48%
60 Hari$ -0.0290363888-12.74%
90 Hari$ -0.0068587306131584-2.92%

Apakah itu Stride Staked Osmo (STOSMO)

The stOSMO token functions as a representative of OSMO, the native token of the Osmosis Zone, a liquidity-centric hub and the most substantial chain by Total Value Locked (TVL) within the Cosmos ecosystem. Stride introduces stOSMO as its liquid staking token (LST) representative for OSMO, offering users an avenue to convert staked OSMO into stOSMO. By staking OSMO with Stride, users can earn stOSMO, which are redeemable for OSMO at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on OSMO. With stOSMO, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards. This conversion retains value and serves as a versatile asset in DeFi engagements, with an 18.19% staking reward. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Stride Staked Osmo (STOSMO) Sumber

Laman Web Rasmi

Stride Staked Osmo Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stride Staked Osmo (STOSMO) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stride Staked Osmo (STOSMO) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stride Staked Osmo.

Semak Stride Staked Osmo ramalan harga sekarang!

STOSMO kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Stride Staked Osmo (STOSMO)

Memahami tokenomik Stride Staked Osmo (STOSMO) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STOSMO dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stride Staked Osmo (STOSMO)

Berapakah nilai Stride Staked Osmo (STOSMO) hari ini?
Harga langsung STOSMO dalam USD ialah 0.227763 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STOSMO ke USD?
Harga semasa STOSMO ke USD ialah $ 0.227763. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stride Staked Osmo?
Had pasaran untuk STOSMO ialah $ 3.03M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STOSMO?
Bekalan edaran STOSMO ialah 13.27M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STOSMO?
STOSMO mencapai harga ATH sebanyak 3.31 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STOSMO?
STOSMO melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan STOSMO?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STOSMOialah -- USD.
Adakah STOSMO akan naik lebih tinggi tahun ini?
STOSMO mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STOSMOramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

