Stride Staked Osmo (STOSMO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: 24J Rendah $ 0.223157 24J Tinggi $ 0.229004 Sepanjang Masa $ 3.31 Harga Terendah $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.41% Perubahan Harga (1D) +1.14% Perubahan Harga (7D) -4.01%

Stride Staked Osmo (STOSMO) harga masa nyata ialah $0.227763. Sepanjang 24 jam yang lalu, STOSMO didagangkan antara $ 0.223157 rendah dan $ 0.229004 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STOSMO sepanjang masa ialah $ 3.31, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STOSMO telah berubah sebanyak -0.41% sejak sejam yang lalu, +1.14% dalam 24 jam dan -4.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Osmo (STOSMO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 3.03M Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 3.03M Bekalan Peredaran 13.27M Jumlah Bekalan 13,269,949.390484

Had Pasaran semasa Stride Staked Osmo ialah $ 3.03M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STOSMO ialah 13.27M, dengan jumlah bekalan sebanyak 13269949.390484. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 3.03M.