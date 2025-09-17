Stride Staked Stars (STSTARS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0015327 $ 0.0015327 $ 0.0015327 24J Rendah $ 0.0016279 $ 0.0016279 $ 0.0016279 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0015327$ 0.0015327 $ 0.0015327 24J Tinggi $ 0.0016279$ 0.0016279 $ 0.0016279 Sepanjang Masa $ 0.080517$ 0.080517 $ 0.080517 Harga Terendah $ 0.00140015$ 0.00140015 $ 0.00140015 Perubahan Harga (1J) +0.36% Perubahan Harga (1D) +4.16% Perubahan Harga (7D) -1.77% Perubahan Harga (7D) -1.77%

Stride Staked Stars (STSTARS) harga masa nyata ialah $0.00160022. Sepanjang 24 jam yang lalu, STSTARS didagangkan antara $ 0.0015327 rendah dan $ 0.0016279 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STSTARS sepanjang masa ialah $ 0.080517, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140015.

Dari segi prestasi jangka pendek, STSTARS telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +4.16% dalam 24 jam dan -1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Stars (STSTARS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 28.00K$ 28.00K $ 28.00K Bekalan Peredaran 17.49M 17.49M 17.49M Jumlah Bekalan 17,493,950.733066 17,493,950.733066 17,493,950.733066

Had Pasaran semasa Stride Staked Stars ialah $ 28.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STSTARS ialah 17.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17493950.733066. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.00K.