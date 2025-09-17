Lagi Mengenai STSTARS

Stride Staked Stars Logo

Stride Staked Stars Harga (STSTARS)

Tidak tersenarai

1 STSTARS ke USD Harga Langsung:

$0.00160022
$0.00160022$0.00160022
+4.10%1D
USD
Stride Staked Stars (STSTARS) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:40:18 (UTC+8)

Stride Staked Stars (STSTARS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0015327
$ 0.0015327$ 0.0015327
24J Rendah
$ 0.0016279
$ 0.0016279$ 0.0016279
24J Tinggi

$ 0.0015327
$ 0.0015327$ 0.0015327

$ 0.0016279
$ 0.0016279$ 0.0016279

$ 0.080517
$ 0.080517$ 0.080517

$ 0.00140015
$ 0.00140015$ 0.00140015

+0.36%

+4.16%

-1.77%

-1.77%

Stride Staked Stars (STSTARS) harga masa nyata ialah $0.00160022. Sepanjang 24 jam yang lalu, STSTARS didagangkan antara $ 0.0015327 rendah dan $ 0.0016279 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STSTARS sepanjang masa ialah $ 0.080517, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00140015.

Dari segi prestasi jangka pendek, STSTARS telah berubah sebanyak +0.36% sejak sejam yang lalu, +4.16% dalam 24 jam dan -1.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked Stars (STSTARS) Maklumat Pasaran

$ 28.00K
$ 28.00K$ 28.00K

--
----

$ 28.00K
$ 28.00K$ 28.00K

17.49M
17.49M 17.49M

17,493,950.733066
17,493,950.733066 17,493,950.733066

Had Pasaran semasa Stride Staked Stars ialah $ 28.00K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STSTARS ialah 17.49M, dengan jumlah bekalan sebanyak 17493950.733066. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 28.00K.

Stride Staked Stars (STSTARS) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Stride Staked Stars kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Stars kepada USD adalah $ -0.0002160194.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Stars kepada USD adalah $ -0.0003447035.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Stride Staked Stars kepada USD adalah $ -0.0000822999567310396.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+4.16%
30 Hari$ -0.0002160194-13.49%
60 Hari$ -0.0003447035-21.54%
90 Hari$ -0.0000822999567310396-4.89%

Apakah itu Stride Staked Stars (STSTARS)

stSTARS is a token received in exchange for staking STARS with Stride. STARS is the native token of the Stargaze project. Stargaze is a prominent NFT platform recognized for hosting the highest NFT volume within the Cosmos ecosystem.By staking STARS with Stride, users can earn stSTARS, which are redeemable for STARS at a 1:1 ratio, subject to the unbonding period on STARS. Stride currently supports staking STARS on its mainnet, which launched in late July 2022. With stSTARS, users can retain liquidity in their staked tokens while also earning staking rewards, giving them the ability to take advantage of Stargaze's in-game economy and pursue more yields within the ecosystem. Stride is a multichain liquid staking zone (appchain) on the Cosmos Blockchain. Stride allows users to stake any IBC-compatible tokens, and receive stTokens in return, which are redeemable for the original token at a 1:1 ratio. By staking their tokens using Stride, users will be able to earn staking rewards, while also retaining liquidity in the form of stTokens, which will allow them to take advantage of Cosmos DeFi and pursue more yields there.

Stride Staked Stars (STSTARS) Sumber

Laman Web Rasmi

Stride Staked Stars Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Stride Staked Stars (STSTARS) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Stride Staked Stars (STSTARS) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Stride Staked Stars.

Semak Stride Staked Stars ramalan harga sekarang!

STSTARS kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Stride Staked Stars (STSTARS)

Memahami tokenomik Stride Staked Stars (STSTARS) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STSTARS dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Stride Staked Stars (STSTARS)

Berapakah nilai Stride Staked Stars (STSTARS) hari ini?
Harga langsung STSTARS dalam USD ialah 0.00160022 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STSTARS ke USD?
Harga semasa STSTARS ke USD ialah $ 0.00160022. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Stride Staked Stars?
Had pasaran untuk STSTARS ialah $ 28.00K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STSTARS?
Bekalan edaran STSTARS ialah 17.49M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STSTARS?
STSTARS mencapai harga ATH sebanyak 0.080517 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STSTARS?
STSTARS melihat harga ATL sebanyak 0.00140015 USD.
Berapakah jumlah dagangan STSTARS?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STSTARSialah -- USD.
Adakah STSTARS akan naik lebih tinggi tahun ini?
STSTARS mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STSTARSramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 19:40:18 (UTC+8)

