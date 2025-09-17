Stride Staked TIA (STTIA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.88 $ 1.88 $ 1.88 24J Rendah $ 1.95 $ 1.95 $ 1.95 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 24J Tinggi $ 1.95$ 1.95 $ 1.95 Sepanjang Masa $ 20.73$ 20.73 $ 20.73 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.55% Perubahan Harga (1D) +2.25% Perubahan Harga (7D) -5.05% Perubahan Harga (7D) -5.05%

Stride Staked TIA (STTIA) harga masa nyata ialah $1.93. Sepanjang 24 jam yang lalu, STTIA didagangkan antara $ 1.88 rendah dan $ 1.95 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STTIA sepanjang masa ialah $ 20.73, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STTIA telah berubah sebanyak -0.55% sejak sejam yang lalu, +2.25% dalam 24 jam dan -5.05% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Stride Staked TIA (STTIA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.93M$ 1.93M $ 1.93M Bekalan Peredaran 992.31K 992.31K 992.31K Jumlah Bekalan 992,307.409424 992,307.409424 992,307.409424

Had Pasaran semasa Stride Staked TIA ialah $ 1.93M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STTIA ialah 992.31K, dengan jumlah bekalan sebanyak 992307.409424. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.93M.