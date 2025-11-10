Tokenomik Stride (STRD)

Lihat cerapan utama tentang Stride (STRD), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 17:21:57 (UTC+8)
Stride (STRD) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Stride (STRD), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 4.89M
Jumlah Bekalan:
$ 92.52M
Bekalan Edaran:
$ 92.52M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 4.89M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 7.77
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.04629881
Harga Semasa:
$ 0.052808
Stride (STRD) Maklumat

STRD is the governance token of the Stride blockchain, functioning as a pivotal component of its decision-making structure. Holders of STRD have the ability to stake their tokens, earning rewards composed of both STRD and rewards derived from liquid staked tokens. This token lets users to participate actively in on-chain governance processes, including voting on matters such as validator selection and chain upgrades.

Its core functions remain intact as Stride adopts Interchain Security (ICS). STRD holders can continue staking their tokens to receive rewards, a combination of both STRD and rewards derived from liquid staked tokens. This allows them to actively engage in on-chain decisions and voting processes, influencing choices like validator selection and upgrades.

To ensure sustainability, the emission of STRD as staking rewards was decreased in half from the original tokenomics. A portion of staking rewards, 15%, is shared with the Cosmos Hub, fostering collaboration between the two ecosystems. The STRD token remains essential, serving as a pillar of governance influence and staking opportunities within Stride's evolving landscape.

Laman Web Rasmi:
https://www.stride.zone

Tokenomik Stride (STRD): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Stride (STRD) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token STRD yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token STRD yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik STRD, terokai STRD harga langsung token!

