Striker League Harga Hari Ini

Harga langsung Striker League (MBS) hari ini ialah $ 0.00107583, dengan 1.82% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa MBS kepada USD penukaran adalah $ 0.00107583 setiap MBS.

Striker League kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 678,605, dengan bekalan edaran sebanyak 625.44M MBS. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, MBS didagangkan antara $ 0.00103124 (rendah) dan $ 0.00111005 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 2.58, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00095451.

Dalam prestasi jangka pendek, MBS dipindahkan -3.06% dalam sejam terakhir dan +4.03% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Striker League (MBS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 678.61K$ 678.61K $ 678.61K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Bekalan Peredaran 625.44M 625.44M 625.44M Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Striker League ialah $ 678.61K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran MBS ialah 625.44M, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.09M.